Jeśli należycie do grona miłośników świata wykreowanego nie tylko na kartach Władcy Pierścieni czy Hobbita Tolkiena, ale też Silmarillionu, to mamy coś, co Was zainteresuje. Modder znany jako Theodron pracuje obecnie nad przeniesieniem Drugiej Ery Tolkienowskiego Śródziemia na silnik gry Medieval II: Total War – Kingdoms w modyfikacji The Blood of Numenor. Projekt wciąż pozostaje jeszcze bez grywalnej wersji i daty jej premiery, ale już teraz wiemy, że obejmuje dwa mody: totalną konwersję wydanej jeszcze w 2015 roku modyfikacji Divide and Conquer, a także samodzielną wersję.



Wygląda na to, że fanom strategii przyjdzie sięgnąć po znane z mitologii Tolkiena frakcje i jednostki, by na nowo napisać historię Drugiej Ery. Na razie dysponujemy jedynie garścią załączonych w poniższej galerii grafik, ale poinformujemy Was, gdy tylko na serwerach ModDB pojawi się wczesna wersja moda.



The Blood of Numenor powstaje z myślą o grze Medieval 2: Total War – Kingdoms z 2007 roku od studia Creative Assembly.

