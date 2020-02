News

Jeśli myśleliście, że widzieliście już wszystkie sposoby hakerów na uprzykrzanie gry zwykłym obywatelom, to będziecie zaskoczeni. Użytkownicy forum reddit donoszą, że w ostatnich dniach ich zabawa w sieciowym Red Dead Online była sabotowana przez nieuczciwych graczy, którzy… postanowili ich sprać, korzystając z dwugłowych szkieletów. Prowadzisz sobie sielskie życie na Dzikim Zachodzie, aż tu nagle w samo południe, w środku miasta, podbiega do Ciebie szkielet i zaczyna bezlitośnie okładać.



W minionych dniach odnotowano kilka takich przypadków, a niektórzy fani westernu Rockstara donoszą też o zupełnie nieoczekiwanych atakach ze strony niesprowokowanych zwierząt. Sama konfrontacja ze szkieletem wygląda nieco groteskowo, ale nawet wtedy, jest to wciąż kolejna próba zniszczenia zabawy fanom pecetowego grania. Co równie ciekawe, zdaniem użytkowników reddita hakerzy swoje działania prowadzą bezpośrednio z nieba i nawet niektórym z nich udało się dostrzec swoich oprawców w chmurach. Istne kuriozum.



Red Dead Redemption 2 dostępne jest na PC wraz z modułem sieciowym Red Read Online od listopada minionego roku. Znacznie wcześniej – jeszcze w 2018 roku – produkcja ukazała się na PlayStation 4 i Xbox One.

