Już niedługo mamy dostać zapowiedź nowej gry od twórców Mafii 3

Maria Wawrzyniak ,

Wczoraj informowaliśmy Was o nowym raporcie finansowym firmy Take-Two Interactive. Szczegóły na temat sprzedaży Grand Theft Auto V czy o sukcesie The Outer Worlds znajdziecie pod tym adresem. Jak jednak nietrudno się domyślić, prócz omówienia wyników sprzedaży wspomnianych tytułów (i nie tylko), koncern nie powstrzymał się od zdradzenia paru szczegółów odnośnie swoich planów na najbliższą przyszłość. Dowiedzieliśmy się, że jeszcze w ciągu najbliższych paru miesięcy otrzymamy zapowiedź nowej gry od studia Hangar, które zasłynęło głównie z gry Mafia III. To tłumaczyłoby zarejestrowanie nowego znaku towarowego dotyczącego marki Mafia przez firmę Take-Two Interactive w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, co wydarzyło się w sierpniu ubiegłego roku.

Przypomnijmy, że Mafia III zadebiutowała 7 października 2016 roku na pecetach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Tytuł ostatecznie nie spełnił oczekiwań fanów i zebrał dość przeciętne oceny w recenzjach. Nie pomogły również problemy techniczne. Niemniej jednak, sama marka ma grono wiernych fanów, którzy na pewno ucieszyliby się na wieść o nowej – i miejmy nadzieję, że lepszej – odsłonie. Zainteresowanych zapraszamy także do naszej recenzji trzeciej części.

