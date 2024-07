Najlepsze symulatory na PC i konsole. 10 wartych uwagi gier symulacyjnych

Przedstawione poniżej tytuły to oczywiście tylko wybrana garstka z dostępnych na konsolach oraz PC symulatorów. Dajcie znać w sekcji komentarzy, które produkcje Waszym zdaniem są również warte uwagi!

Microsoft Flight Simulator pozwala graczom dostosować poziom trudności i realizmu do własnych preferencji, co czyni go świetnym symulatorem lotniczym zarówno dla nowicjuszy, jak i doświadczonych pilotów. Produkcja oferuje także możliwość sprawdzenia swoich umiejętności pilotażu w ramach różnych wyzwań, takich jak latanie w nocy czy symulacja atmosfery w czasie rzeczywistym. Mniej doświadczeni piloci mogą liczyć na pomoc w postaci samouczków.

Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series X/S

PC, Xbox One, Xbox Series X/S Microsoft Flight Simulator - recenzja gry, której nie trzeba się bać

House Flipper 2

Następna propozycja to coś dla miłośników remontów. House Flipper 2 to kontynuacja popularnej gry symulacyjnej House Flipper, w której gracze mają możliwość renowacji i dekoracji domów. W kolejnej odsłonie gracze ponownie wcielają się w rolę remontowca, który kupuje zaniedbane nieruchomości, remontuje je, a następnie sprzedaje z zyskiem. House Flipper 2 oferuje nowe mechaniki, odświeżony styl graficzny, a także tryb sandboxowy, w którym wybudujemy wymarzony dom od podstaw.

Tworzenie pięknych wnętrz i przekształcanie zaniedbanych przestrzeni w atrakcyjne lokacje może dać naprawdę sporo satysfakcji. Gracze mają do swojej dyspozycji różnorodne narzędzia, które pomogą w renowacji, a także szeroką gamę mebli i akcesoriów, którymi upięknią domy. Gra będzie świetnym wyborem dla osób, które lubią zarówno nieco większe wyzwania, jak i bardziej relaksujące symulatory.