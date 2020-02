News

LM ,

BFME: Reforged Team pochwaliło się kolejnymi postępami w pracach nad przeniesieniem wydanej w 2004 roku strategii czasu rzeczywistego Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth na silnik Unreal Engine 4. Nowe materiały wideo opublikowane przez modderów pozwalają rzucić okiem na zupełnie przemodelowany, ale zgodny z duchem prozy Tolkiena Isengard – obok wieży Orthank, znalazło się nieco miejsca dla budynków wchodzących w skład twierdzy wzniesionej przez Númenorejczyków. Przy okazji twórcy projektu zapowiedzieli, że wraz ze wzrostem potęgi Isengardu będziemy mogli dodatkowo wzmocnić mury twierdzy, dodając do żelaza i kamienia również obsydian.



Warto już na wstępie zaznaczyć, że ekipa od samego początku zdecydowała się wykonać grę niejako od nowa, by nie prowokować Electronic Arts do podjęcia działań związanych z ochroną własności intelektualnej. Tym samym możemy z nadzieją wyczekiwać remake’u Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth, aczkolwiek ten wciąż pozostaje bez choćby przybliżonej daty premiery. Tymczasem BFME: Reforged Team zapowiedziało, że wkrótce zamierza zająć się przygotowaniem modułu sieciowego gry, a gdy ten będzie gotowy, to przerzuci wszystkie moce na kampanię singlową.



Lord of the Rings: The Battle for Middle-Earth oryginalnie zadebiutowało w grudniu 2004 roku wyłącznie na komputerach osobistych.

https://www.youtube.com/watch?v=TaItpR4wVro&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=i3YFddWL248&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl