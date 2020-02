Capcom publikuje kolejny raport finansowy, dodatek Iceborne do Monster Hunter: World ze świetnym wynikiem

News

Capcom opublikowało kolejny raport finansowy (via GamesIndustry.biz), tym razem odpowiadający za trzeci kwartał rozliczeniowy, czyli okres od 1 października do 31 grudnia ubiegłego roku. Dowiedzieliśmy się przede wszystkim, że gra Monster Hunter: World, na ten moment będąca chyba największym hitem wydawcy, znalazła już ponad 15 milionów nabywców na całym świecie. Co więcej, świetnie poradził sobie również pierwszy (i zarazem ostatni) duży dodatek do produkcji, czyli Iceborne, którego sprzedaż przekroczyła już 4,5 miliona sztuk. Oba wyniki biorą pod uwagę osiągnięcia edycji Monster Hunter: World Master Edition, która zawiera zarówno podstawową wersję gry, jak i wspomniane rozszerzenie. Oczywiście, nie samym Monster Hunterem Capcom żyje – firma pochwaliła się również innymi osiągnięciami. W raporcie pojawiła się chociażby wzmianka o sprzedaży Resident Evil 2, które trafiło już do ponad 5 milionów użytkowników. Sprzedaż Devil May Cry 5 również była zadowalająca dla wydawcy, jednak nie poznaliśmy statystyk.

Łącznie w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 roku firma zarobiła jednak 485,2 miliona dolarów, co jest wynikiem o 13,6% niższym aniżeli w analogicznym okresie roku 2018. Nie zmienia to jednak faktu, że mocno, bo aż o 42,3% wzrosły zyski, które osiągnęły już poziom 119,9 miliona dolarów, czyli najwyższy 9-miesięczny wynik w całej historii Capcomu. Co ciekawe, na wspomniane 485,2 miliona dolarów aż 372,2 miliona przypadło na dystrybucję cyfrową – a jakby kogoś to interesowało, dodatek Iceborne został zakupiony głównie w ten sposób. To dowodzi, jak ogromne znaczenie dla firmy mają wydania cyfrowe, czy raczej jak duży wkład mają one w sukces Capcomu.

