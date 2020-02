Wiemy, kiedy Dota Underlords wyjdzie z wczesnego dostępu

News

Maria Wawrzyniak ,

Chociaż ciężko w to uwierzyć, od premiery gry Dota Underlords we wczesnym dostępie minęło już pół roku. Przedstawiciele firmy Valve, która odpowiada za stworzenie produkcji, uznali, że to najwyższy czas, aby tytuł zaistniał na rynku jako pełna, kompletna wersja i poinformowali o aktualizacji z numerem 1.0 – razem z nią Dota Underlords oficjalnie wyjdzie z fazy early access 25 lutego bieżącego roku na komputerach osobistych oraz prawdopodobnie na urządzeniach mobilnych z systemami iOS i Android. To oczywiście nie będzie jedyna zmiana, jaką wprowadzi patch. Twórcy zamierzają ulepszyć interfejs, wprowadzić nowe funkcje oraz poprawić irytujące błędy. Oprócz tego oficjalnie rozpocznie się wówczas pierwszy sezon rywalizacji w grze, który wprowadzi nową zawartość w postaci Miejskiej eskapady, nagród w ramach przepustki bitewnej, a także nowej mety z rotacją bohaterów oraz przedmiotów. Więcej szczegółów poznamy wkrótce. Korzystając z okazji, twórcy wypuścili spory patch do wersji beta Dota Underlords, którego największą atrakcją niewątpliwie jest nowy bohater, Enno. Jest to przedstawiciel rasy bardzo małych i równie bardzo futrzastych stworków, które trudnią się głównie kradzieżą. Do jego zalet niewątpliwie należy szybkość ruchu i możliwość zatruwania przeciwników z dystansu. Oczywiście, oprócz nowości aktualizacja poprawia sporo pomniejszych błędów, w tym związanych z nieprawidłowym wyświetlaniem rangi po zakończonym meczu. Więcej informacji na temat wspomnianego bohatera znajdziecie pod tym adresem. Jeżeli zaś chodzi o szczegóły dotyczące aktualizacji wersji beta, znajdziecie je tutaj. Choć widać, że Valve naprawdę się stara, tak nie można ukrywać faktu, iż popularność Underlords spada – od czasu swojego debiutu tytuł stracił aż 90% graczy. Kto wie, może jednak aktualizacja 1.0 sprawi, że produkcja odżyje? Co o tym myślicie? Gracie w Dotę Underlords?

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis