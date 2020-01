EA zarobiło prawie miliard dolarów na mikropłatnościach w ostatnim kwartale ubiegłego roku

News

Maria Wawrzyniak ,

Dziś rano dowiedzieliśmy się, że firma Electronic Arts planuje wydać aż czternaście nowych produkcji do kwietnia przyszłego roku. Zaznaczono przy tym, że wśród nich znajdują się cztery duże gry, cztery tytuły od niezależnych deweloperów, dwie gry mobilne oraz cztery gry sportowe związane z markami FIFA oraz Madden. To oczywiście nie wszystko, bowiem pojawiła się również wzmianka o tym, iż studio Respawn Entertainment tworzy już kontynuację Star Wars Jedi: Fallen Order, aczkolwiek nie będzie to jedyna nowa produkcja osadzona w uniwersum Gwiezdnych wojen. W finansowym podsumowaniu ostatniego kwartału ubiegłego roku pojawiła się jednak jeszcze jedna informacja warta uwagi. Okazuje się, że we wspomnianym okresie Electronic Arts uzyskało aż 933 miliony dolarów z samych mikropłatności. Gdy dodamy do tego fakt, że w całym 2019 roku przychody z tego źródła wyniosły 2,83 miliarda dolarów… Jest to naprawdę imponujący (niekoniecznie w pozytywnym sensie) wynik. Ba – od 1 października do 31 grudnia ubiegłego roku firma zarobiła na mikropłatnościach 1,59 miliarda dolarów, co oznacza, że te odpowiadają za ponad połowę zarobków koncernu.

Główny wpływ na te liczby miały oczywiście tryby Ultimate Team w takich grach, jak FIFA 20, NHL 20 czy Madden NFL 20. Ponadto wydawca pochwalił się także sukcesem trzeciego sezonu Apex Legends, który ostatecznie był znacznie bardziej popularny, niż drugi – z tego względu, prócz chęci utrzymania trendu w czwartym sezonie, firma zamierza udostępnić produkcję na kolejnych platformach (obecnie gra jest dostępna na pecetach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One). Co ciekawe, firma jest zadowolona z osiągnięć Star Wars: Battlefront II, które radzi sobie lepiej, niż przewidywano. Z pewnością jest to również zasługa kontynuowanego wsparcia oraz wzrostu zainteresowania uniwersum po premierze filmu Star Wars: The Rise of Skywalker. Poinformowano również, że Star Wars Jedi: Fallen Order okazała się wielkim sukcesem, zaś sam wydawca przewiduje, że do końca pierwszego kwartału roku bieżącego produkcja znajdzie się u ponad 10 milionów nabywców.