Gwiezdne wojny: Mroczne widmo znów króluje w kinach. Disney zarabia na swoim starym hicie

Pierwsza część Gwiezdnych wojen powróciła do kin z okazji 25-lecia. Fani tłumnie rzucili się na seanse.

Disney potrzebuje dobrych wyników finansowych swoich filmów, niczym himalaista butli z tlenem, wspinając się na sam szczyt góry. Wytwórnia w ubiegłym roku straciła ponad 600 mln dolarów wyłącznie na czterech swoich największych porażkach, a ogólna kwota strat może sięgać nawet 1 miliarda dolarów. Skoro studio nie może liczyć na najnowsze filmy, to chociaż stare hity nie zawodzą. Z okazji Dnia Gwiezdnych wojen, a także 25-lecia premiery Gwiezdnych wojen: część 1 – Mroczne Widmo, do kin powróciła pierwsza odsłona trylogii prequeli, która przyciągnęła prawdziwe tłumy. Chociaż konkurencja w pierwszy majowy weekend nie była zbyt duża, to produkcja zdołała zająć drugie miejsce w box office.

Gwiezdne wojny: część I – Mroczne widmo ze świetnym wynikiem otwarcia reedycji

Mroczne widmo zarobiło w ostatni weekend aż 8,1 mln dolarów z amerykańskich kin. To drugi najlepszy wynik dla reedycji filmu po pierwszym Avatarze, który w 2022 roku, tuż przed premierą drugiej części, zdołał przynieść 10,5 mln dolarów. Pierwsza odsłona Gwiezdnych wojen pokonała Titanica (6,7 mln dolarów), Avengers: Koniec gry (6,1 mln dolarów), czy Powrót Jedi (4,7 mln dolarów).