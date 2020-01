Doom Eternal będzie kompletną produkcją, pozbawioną jakichkolwiek mikropłatności

Choć w Doom Eternal mają pojawić się elementy kosmetyczne do odblokowania, tak Hugo Martin, dyrektor kreatywny w studiu id Software postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości i potwierdził w jednym z komentarzy na Facebooku, że produkcja będzie pozbawiona jakichkolwiek mikropłatności. Chociaż w grze będą skórki, tak odblokujemy je jedynie za pomocą zdobywanych w trakcie rozgrywki punktów doświadczenia. Gracze, którzy z kolei nie będą chcieli mieć z tymi skórkami nic wspólnego, mogą je całkowicie pominąć, a ich doznania z gry będą dokładnie takie same.

Nie będzie żadnego sklepu. To, co jest do odblokowania wyłącznie za punkty doświadczenia, nie ma żadnego związku ze zdolnościami głównego bohatera i nie wpływa w żadnym stopniu na zawartość gry – to jedynie KOSMETYKA. Doom Eternal to gra za 60 dolarów, nie jest to “darmówka”, ani tytuł mobilny – oferujemy kompletne doświadczenie bez wbudowanego sklepu. Odblokowywanie skórek za punkty doświadczenia może być jego częścią, jeżeli Ci na nich zależy. Równie dobrze możesz jednak całkowicie je zignorować i nie będzie miało to W OGÓLE wpływu na wrażenia z rozgrywki. I wszystkie skórki są za darmo.