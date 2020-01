Rockstar świętuje sukcesy swoich gier – bonusy w trybach sieciowych GTA V i Red Dead Redemption 2

News

Jeśli zaliczacie się do grona stałych bywalców trybów sieciowych takich produkcji jak Grand Theft Auto V czy Red Dead Redemption 2, to zapewne przyczyniliście się do sukcesu obu wymienionych gier. W najnowszym wpisie na swojej oficjalnej stronie internetowej Rockstar Games chwali się rekordowym okresem świątecznym i oczywiście dziękuje graczom za nieustające wsparcie. Wystarczy wspomnieć, że GTA V w ciągu niespełna siedmiu lat od rynkowego debiutu sprzedało się w liczbie ponad 115 milionów egzemplarzy, a i Red Dead Redemption 2 było i nadal jest rozchwytywane przez fanów.



W ramach podziękowań Rockstar obiecał również specjalne bonusy dla trybów sieciowych – GTA Online i Red Dead Online. By je otrzymać, wystarczy zalogować się do gier we wskazanym okresie. W Grand Theft Auto Online możecie otrzymać w miliony wirtualnej waluty – pierwsza połowa przy zalogowaniu w dniach 30 stycznia – 5 lutego, a drugi milion w okresie od 6 do 12 lutego. Tymczasem w sieciowym Red Dead czekają na Was pakiety uzbrojenia i wyposażenia: pomiędzy 28 stycznia a 3 lutego zgarniecie The Gunslinger’s Cache (Schofield Revolver, Varmint Rifle oraz Devastating Ammo Bundle), a za logowanie w dniach 4-10 lutego otrzymacie The Bounty Hunter’s Kit (Bounty Hunter license, 25x Bolas i 25x Tracking Arrows).



Grand Theft Auto V dostępne jest na PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 i Xbox One. Red Dead Redemption 2 ogracie na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One.

