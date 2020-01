Żołnierz z Katowic założył własną kuźnię, gdzie wykuwa repliki mieczy wiedźmińskich

News

Maria Wawrzyniak ,

Artur Wysocki jest zawodowym żołnierzem i jakiś czas temu postanowił założyć własną kuźnię w Katowicach, którą nazwał… Kaer Morhen Forge. Nie bez powodu – mężczyzna zajmuje się bowiem wykuwaniem mieczy wiedźmińskich. W rozmowie z PAP Life (via RMF Classic) podzielił się sporą ilością szczegółów na ten temat. Przygotowywane ostrza są prawdziwe – twórca wykonuje je z odpowiednio hartowanej wysokogatunkowej stali. Co więcej, używa do tego tradycyjnych metod oraz narzędzi sprzed około pięciuset lat. To jednak nie wszystko, bowiem Wysocki posiada nawet oficjalną licencję od studia CD Projekt RED, dzięki której miecze wyglądają niemalże identycznie, jak w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon. Oprócz znajomych run i wzorów, do każdego egzemplarza dołączany jest również certyfikat autentyczności.

W zależności od modelu, miecze ważą od 1,2 do 1,8 kilograma. Powstają głównie ze stali sprężynowej 50 HF, która jest hartowana i następnie odpuszczana do twardości sięgając poziomu nawet 55 HRC, dzięki czemu są elastyczne i odporne na wszelkie złamania. Choć są ostre, Wysocki zaznacza, że w starciach z ludźmi raczej nie znajdą zastosowania – w końcu arsenał Geralta był wykorzystywany głównie w walkach z potworami. Jak nietrudno się domyślić, popularność kuźni Kaer Morhen Forge gwałtownie wzrosła po premierze serialu Wiedźmin na Netfliksie. Ceny są zróżnicowane – podstawowe miecze kosztują 400 euro (około 1700 złotych), zaawansowane dostępne są za 500 euro (około 2100 złotych), zaś miecze mistrzowskie można nabyć w cenie aż 900 euro (około 3820 złotych). Wszelkie runy oraz inne gadżety są dostępne za dodatkową opłatą. Wysocki, ze względu na swoje inne obowiązki, jest w stanie wykuć rocznie jedynie 8 sztuk broni. Mężczyzna w wywiadzie przyznał również, że jego celem jest przygotowanie repliki miecza Sihilla.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia mieczy, które znajdziecie na oficjalnej stronie kuźni Kaer Morhen Forge na Facebooku.

