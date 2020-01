Grand Theft Auto V ma się znakomicie - ubiegły miesiąc był dla gry najlepszym od dwóch lat

News

Maria Wawrzyniak ,

Grupa analityczna SuperData opublikowała raport zawierający wyniki cyfrowej dystrybucji na światowym rynku gier za grudzień ubiegłego roku, które obejmują zarówno sprzedaż samych produkcji, jak i wszelkie mikropłatności oraz abonamenty – wszystko to przyniosło łącznie 9,8 miliarda dolarów, czyli o 8 procent więcej, niż w analogicznym okresie roku 2018. Co ciekawe, jest to najwyższy grudniowy wynik w historii, który został osiągnięty pomimo 25-procentowego spadku w przypadku konsol oraz 4-procentowego w przypadku pecetów. Straty nadrobiły gry mobilne – wzrost przychodów wyniósł tutaj aż 28 procent. Twórcy gier mobilnych to nie jedyni producenci, którzy mają powody do zadowolenia.

Do tej grupy należy również studio Rockstar Games, bowiem grudzień 2019 roku był dla gry Grand Theft Auto V najlepszym od dwóch lat, a przychody wyniosły łącznie 84,7 mln dolarów. W osiągnięciu sukcesu niewątpliwie pomogły świąteczne wyprzedaże oraz premiera napadu The Diamond Casino Heist w GTA Online.

To oczywiście nie wszystko – grudzień okazał się być dobrym miesiącem również dla mobilnego Clash of Clans, będąc zarazem najlepszym miesiącem w całej historii gry. Ta zarobiła aż 158,2 mln dolarów. Jest to naprawdę spore osiągnięcie, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że produkcja zadebiutowała stosunkowo dawno, bo w 2012 roku. Sukces odniosły również gry Red Dead Redemption 2 oraz Call of Duty: Modern Warfare. W pierwszym przypadku cyfrowa sprzedaż wyniosła ponad milion egzemplarzy – dla porównania, w listopadzie było to jedynie 406 tysięcy. Nie ma wątpliwości co do tego, że była to zasługa między innymi premiery RDR 2 na platformie Steam. Jeśli zaś chodzi o Modern Warfare, w tym przypadku najprawdopodobniej opłaciła się zmiana modelu biznesowego serii, gdzie zamiast płatnych dodatków czy przepustek zdecydowano się na przepustkę sezonową w stylu battle royale i mikropłatności kosmetyczne. Co ciekawe, same mikropłatności w Call of Duty: Modern Warfare zarobiły w ubiegłym roku 78,7 mln dolarów – a wirtualny sklep został uruchomiony dopiero w grudniu. Do tego wszystkiego firma SuperData dołączyła również rankingi, które znajdziecie poniżej.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis