Horizon: Zero Dawn 2 dostanie multiplayer?

Choć produkcja Horizon: Zero Dawn 2 nie została potwierdzona, co jakiś czas pojawiają się nowiny na temat gry. Ta najnowsza dotyczy trybu wieloosobowego.

W obozie Guerrilla Games trwają poszukiwania starszego programisty gry. Do jego obowiązków należeć będzie usprawnienie silnika Decima, dodanie do niego nowych funkcji, współpraca z innymi zespołami celem implementacji funkcji systemowych i gameplayowych, jak również projektowanie i optymalizacja funkcji gry. Co ciekawe, mile widziane u kandydatów jest m.in. doświadczenie w projektach multiplayerowych.

Należy mieć świadomość, że nie wiadomo nawet, do jakiego tytułu zostanie przydzielona nowo zatrudniona osoba, jak również czy ta gra będzie istotnie wyposażona w tryb zabawy wieloosobowej. Tym niemniej zachodnia prasa sugeruje, że może to wskazywać na dodanie multiplayera do drugiej części Horizon: Zero Dawn.

Wcześniejsze oferty pracy również wskazywały, że wydana w 2017 gra doczeka się kontynuacji. Nie ma powodu, dla którego miałoby się stać inaczej – wszak produkcja Guerrilla Games poradziła sobie świetnie i zyskała sporą popularność, sprzedając się w ponad 10 milionach egzemplarzy. Być może już niebawem Horizon: Zero Dawn ukaże się również na PC.

