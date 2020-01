Znamy oficjalne wymagania sprzętowe One Punch Man: A Hero Nobody Knows na PC

News

Jeśli należycie do grona miłośników marki One Punch Man i z niecierpliwością wyczekujecie debiutu pecetowej wersji bijatyki o podtytule A Hero Nobody Knows, to mamy coś, co Was zainteresuje. Bandai Namco Entertainment uzupełniło stronę gry na platformie Steam o listy minimalnych i zalecanych wymagań sprzętowych rzeczonej produkcji. Te nie wydają się szczególnie wygórowane, nawet jak na bijatykę w oprawie wizualnej stylizowanej na anime. Wymagania znajdziecie poniżej, a tymczasem przypominamy, że One Punch Man: A Hero Nobody Knows ukaże się dokładnie 28 lutego na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

MINIMALNE:

OS : Windows 10 (64 bit);

: Windows 10 (64 bit); CPU : Intel Core i5-2550;

: Intel Core i5-2550; RAM : 8 GB;

: 8 GB; GPU : Nvidia GeForce GTX 570;

: Nvidia GeForce GTX 570; HDD: 8 GB wolnego miejsca.

ZALECANE:

OS : Windows 10 (64 bit);

: Windows 10 (64 bit); CPU : Intel Core i5-7400;

: Intel Core i5-7400; RAM : 8 GB;

: 8 GB; GPU : Nvidia GeForce GTX 680;

: Nvidia GeForce GTX 680; HDD: 8 GB wolnego miejsca.

Za produkcję gry odpowiedzialne jest studio Spike Chunsoft.

