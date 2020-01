Znamy datę premiery drugiego sezonu serialu Altered Carbon

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Pomimo kontrowersji i dość mieszanego odbioru, serial Altered Carbon ostatecznie doczeka się drugiego sezonu. Wczoraj poznaliśmy nawet dokładną datę jego premiery i wiemy już, że dalszą część dziwacznej historii poznamy 27 lutego bieżącego roku. To właściwie już zaraz, jednak mimo tego twórcy nie zdecydowali się na opublikowanie pełnoprawnego zwiastuna, a my dostaliśmy jedynie krótką zajawkę, którą możecie obejrzeć poniżej. Przypomnijmy, że serial Altered Carbon (Modyfikowany węgiel) powstał na podstawie powieści science fiction stworzonej przez Richarda Morgana. Drugi sezon po raz kolejny skupi się na znanym z pierwszej części postaci Takeshi’ego Kovacsa, czyli byłego żołnierza należącego do elitarnej jednostki międzygwiezdnej. Po rozwiązaniu sprawy Laurensa Bancrofta nasz bohater porzuca swoją powłokę (do niej przeszczepiono jego świadomość po wybudzeniu się z kilkusetletniego snu) i przybiera nową, w której wraca na rodzinną planetę, Świat Harlana. Tam ma podobno znajdować się jego ukochana, Quellcrist Falconer, jednak odnalezienie jej nie będzie oczywiście takie proste.

https://twitter.com/AltCarb/status/1219650862936551428?s=20

Z racji zmiany powłoki nastąpi również zmiana aktora – w roli głównego bohatera ujrzymy tym razem Anthony’ego Mackiego, którego większość z Was może kojarzyć głównie jako Sama Wilsona (a.k.a. Falcon) z filmowego uniwersum Marvela. Wraz z nim na ekranie zobaczymy także Simone Missick, Dinę Shihabi, Chrisa Connere, Torbena Liebrechta czy Jamesa Saito. Drugi sezon Altered Carbon będzie składać się z ośmiu epizodów, nad którym prace nadzoruje Alison Schapker, która dwa lata temu zastąpiła poprzednią showrunnerkę, Laetę Kalogridis. Zainteresowanych odsyłamy również do naszej recenzji pierwszego sezonu serialu, którą znajdziecie pod tym adresem.

