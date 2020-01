Dawn of Fear – oldskulowy survival horror z datą premiery na PlayStation 4

News

Firma Good Game Publishing ujawniła oficjalną datę premiery najnowszej produkcji studia Brok3nsite – trzecioosobowego survival horroru zatytułowanego Dawn of Fear. Tytuł zmierza na konsole PlayStation 4, na które dotrze już niebawem, a konkretnie 3 lutego. Całość stanowi połączenie oldskulowych rozwiązań w rozgrywce, które na myśl przywiodą klasyki z cyklu Resident Evil z doprawdy mroczną opowieścią.

Dawn of Fear prezentuje nam mocno przerysowaną i zarazem złowrogą historię młodzieńca o imieniu Alex. Ten stracił matkę w chwili narodzin i przez większość życia obserwował, jak jego ojciec próbuje zostawić przeszłość za sobą, by budować przyszłość u boku nowej partnerki. Z ich związku narodził się przyrodni brat Aleksa, Max. Wkrótce wszyscy trzej – Alex, Max i ich ojciec uczestniczą w wypadku samochodowym, z którego żywy wychodzi jedynie główny bohater. Krótko po tym jego macocha trafia do ośrodka dla obłąkanych, w którym ostatecznie umiera, a Alex udaje się do swojego domu rodzinnego, gdzie zamiast nostalgii czeka na niego koszmar.



Tytuł główny ciężar kładzie na mechaniki związane z walką o przetrwanie – dysponujemy ograniczonymi zasobami, a na naszej drodze pojawiają się złożone zagadki logiczne. Twórcy oferują dreszczyk emocji i powrót do korzeni survival horrorów, m.in. za pomocą kamery umieszczonej na ścianach rezydencji. Rzućcie okiem na załączony poniżej zwiastun.

gallery:13517

https://www.youtube.com/watch?v=yBbq_ciXW3s

