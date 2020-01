Cykl The Walking Dead od Telltale Games powraca na Steam

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeżeli należycie do osób, które korzystają ze Steama i chciały zakupić produkcje z serii The Walking Dead od studia Telltale Games, jednak nie zdążyły tego zrobić przed jego upadkiem i usunięciem gier z katalogu… Mamy dla Was dobre wieści – studio Skybound Games, obecnie sprawujące pieczę nad wspomnianą serią filmowych gier przygodowych opartych na komiksach, powiadomiło o wielkim powrocie The Walking Dead na platformę Valve. Wszystkie cztery główne sezony pojawiły się już na Steamie. To jednak nie koniec dobrych wieści, bowiem wczoraj na konsoli Nintendo Switch zadebiutowały również dwie (druga oraz czwarta) odsłony The Walking Dead od Telltale Games, co oznacza, że na tej platformie są aktualnie dostępne wszystkie główne części cyklu z wyjątkiem spin-offa Michonne.

https://youtu.be/Z9mgU5wzgFU

