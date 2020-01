Prawie jak Doom – zapowiedziano dynamiczną strzelankę Eternal Blood

News

Niezależne studio Bloody Pixel podzieliło się na platformie Steam szczegółami swojego najnowszego projektu. Tym okazuje się, bez wątpienia inspirowana serią Doom, pierwszoosobowa strzelanina zatytułowana Eternal Blood. Tytuł już niebawem ukaże się na PC w katalogu Wczesnego Dostępu i chociaż twórcy nie wskazali konkretnego terminu, to ujawnili garść szczegółów, które mogą Was zainteresować.

Podczas zabawy w Eternal Blood wcielimy się – a jakże – w pogromcę wszelkiej maści demonicznych pomiotów, które zwalczymy w pięciu rozległych lokacjach. Tytuł zaoferuje dynamiczne starcia z oponentami i dużą siłę ognia połączoną z mocami mrocznej magii, które będziemy wzmacniać, kolekcjonując dusze poległych wrogów. Wartka akcja, świetna oprawa audio i możliwość zabawy w kooperacji to kluczowe aspekty rzeczonej produkcji. Zainteresowani? Rzućcie okiem na załączoną do wiadomości galerię screenów.



Przy okazji warto wspomnieć, że Eternal Blood nie jest jedynym projektem deweloperów z Bloody Pixel. Studio od dłuższego czasu pracuje nad pierwszoosobowym survival horrorem Silent Doom (no mówiłem, że Doom), który czerpie sporo z serii Resident Evil, ale dorzuca permanentną śmierć i jej konsekwencje – twórcy przygotowali szereg scenariuszy, więc po każdej śmierci gramy w niemal zupełnie inną grę. Ekipa zrezygnowała z proceduralnego generowania poziomów i postanowiła zaprojektować wszystko samodzielnie, a to kosztuje – więc najpierw na rynek zawita Eternal Blood.

