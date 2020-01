Disney+ pojawi się nieco wcześniej w Europie, ale ominie Polskę

News

Maria Wawrzyniak ,

W rezultacie nadal nie wiemy dokładnie, kiedy usługa trafi do naszego kraju, aczkolwiek podano przybliżoną datę premiery w pozostałych krajach europejskich – lato 2020.

Przedstawiciele firmy Disney poinformowali (via Variety) o wcześniejszej (niż zaplanowano) premierze usługi Disney+ w niektórych krajach europejskich. Pierwotnie premiera miała odbyć się 31 marca, nowa data to 24 marca – nie podano jednak przyczyn zmiany. Serwis zostanie wówczas udostępniony w Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwajcarii, Niemczech oraz Francji, a latem lista ma rozszerzyć się o Belgię, Portugalię i kraje skandynawskie. Jak widzicie, nadal nie dostaliśmy żadnych informacji na temat Polski i nie wiemy, kiedy usługa zadebiutuje w naszym kraju. Potwierdzono również ceny abonamentu – w Wielkiej Brytanii będzie to 5,99 funta miesięcznie, w strefie euro subskrypcja wyniesie 6,99 euro, czyli około 30 złotych. Wykupienie rocznej opcji będzie nas kosztować odpowiednio 59,99 funtów lub 69,99 euro.

Na ten moment Disney+ jest dostępne w krajach Ameryki Północnej (Stanach Zjednoczonych i Kanadzie) oraz Holandii. Usługa cieszy się naprawdę sporą popularnością, pierwszego dnia przyciągnęła ponad 10 milionów subskrybentów – największą zasługą jest prawdopodobnie ogromny sukces serialu The Mandalorian.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis