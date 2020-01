Aż 21 filmów anime od studia Ghibli pojawi się na Netflix

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Przedstawiciele platformy Netflix, studia Ghibli oraz firmy Wild Bunch International poinformowali, że począwszy od 1 lutego bieżącego roku na Netfliksie zaczną pojawiać się kultowe filmy animowane, które będą również dostępne w Polsce z polskimi napisami. Finalnie na platformie ma pojawić się aż 21 produkcji pełnometrażowych od Ghibli. Wspomniano również o dubbingu w aż 20 językach, aczkolwiek to prawdopodobnie nie dotyczy naszej wersji językowej. Pierwsza fala filmów obejmuje takie tytuły, jak Castle in the Sky, My Neighbor Totoro, Only Yesterday czy Ocean Waves. Kolejna spora porcja produkcji pojawi się na platformie 1 marca oraz 1 kwietnia.

https://youtu.be/qZoCnMiR6xE

Filmy, które pojawią się 1 lutego:

Castle in the Sky

My Neighbor Totoro

Kiki's Delivery Service

Only Yesterday

Porco Rosso

Ocean Waves

Tales from Earthsea

Filmy, które pojawią się 1 marca:

Nausicaa of the Valley of the Wind

Princess Mononoke

My Neighbors the Yamadas

Spirited Away

The Cat Returns

Arrietty

The Tale of the Princess Kaguya

Filmy, które pojawią się 1 kwietnia:

Pom Poko

Whisper of the Heart

Howl's Moving Castle

Ponyo on the Cliff by the Sea

From Up On Poppy Hill

The Wind Rises

When Marnie Was There

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis