Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge w produkcji

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Serwis The Hollywood Reporter, powołujący się na Revenge of the Fans, donosi o zbliżającym się filmie animowanym pod tytułem Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge. Choć nie ujawniono jeszcze oficjalnej daty premiery, produkcji możemy spodziewać się w kinach jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku. Nie znamy również szczegółów na temat fabuły, aczkolwiek zgodnie z tym, co wskazuje nazwa, dostaniemy historię koncentrującą się na wojowniku Skorpionie. Wiemy jednak, że tytułowemu bohaterowi głosu użyczy Patrick Seitz, oraz że w filmie pojawią się również takie postacie, jak Liu Kang (Jordan Rodrigues), Jax Briggs (Ike Amadi) czy Shang Tsung (Artt Butler). To jednak nie wszyscy, bowiem na liście nie mogło zabraknąć też takich osobistości, jak Joel McHale (Community) jako Johnny Cage oraz Jennifer Carpenter (Dexter) jako Sonya Blade. Reżyserem produkcji jest Ethan Spaulding, za scenariusz odpowiada Jeremy Adams, zaś producentami są: Rick Morales, Sam Register i Jim Krieg. Kwestią zgodności z oryginałem zajmie się natomiast Ed Boon ze studia NetherRealms.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis