Ostatnia szansa na zakupienie biletów na IEM Katowice 2020

Trzecia pula biletów na Inter Extreme Masters (IEM) Katowice 2020 trafi do sprzedaży już jutro, czyli 16 stycznia. Jak pokazały poprzednie dwie tury – warto być punktualnym, gdyż każda z dotychczasowych puli biletów rozeszła się w mniej niż godzinę. Zakup biletu, prócz wejścia na teren Spodka, gwarantuje również możliwość zobaczenia najlepszych drużyn w CS:GO oraz miejsce siedzące w wybranym sektorze. Sektory Spodka zostaną podzielone na dwie części: sekcję biletowaną oraz sekcję bezpłatną.

Wszyscy ci, którzy ostatecznie nie zdecydują się na zakup biletu, będą mogli swobodnie wchodzić do sektorów bezpłatnych – o ile będą w nich jeszcze wolne miejsca. Goście turnieju będą mogli również odwiedzić największe targi e-sportu IEM Expo, na które wstęp będzie otwarty i całkowicie bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych. Do sprzedaży z kolei po raz kolejny trafią cztery rodzaje biletów.

Premium

sektor zielony Bądź najbliżej graczy

cena: 225 złotych za dzień (około 52 euro) lub 700 złotych za weekend, czyli 3 dni (165 euro) CS: GO przez wszystkie 3 dni lub tylko jeden gwarantowane miejsce siedzące blisko sceny dostęp do sesji autografów OPEN & PREMIUM wstęp na IEM Expo premium goodie bag (wyłącznie dla posiadaczy 3-dniowych karnetów) premium badge uczestnika darmowe napoje (wyłącznie bezalkoholowe)



Niższe sektory

sektor czerwony Lepszy widok

cena: 150 złotych za dzień (około 34 euro) lub 340 złotych za weekend, czyli 3 dni (76 euro) CS: GO przez wszystkie 3 dni lub tylko jeden gwarantowane miejsce siedzące blisko sceny dostęp do otwartych sesji autografów wstęp na IEM Expo



Wyższe sektory

sektor niebieski

cena: 110 złotych za dzień (około 25 euro) lub 220 złotych za weekend, czyli 3 dni (51 euro) CS: GO przez wszystkie 3 dni lub tylko jeden gwarantowane miejsce siedzące blisko sceny dostęp do otwartych sesji autografów wstęp na IEM Expo



God Mode

sektor zielony Doświadcz e-sportu w pełnej krasie

cena: 5000 złotych za weekend, czyli 3 dni (1169 euro) ​​​​​​​ CS: GO przez wszystkie 3 dni lub tylko jeden gwarantowane miejsce siedzące blisko sceny dostęp do sesji autografów OPEN & PREMIUM wstęp na IEM Expo premium goodie bag (wyłącznie dla posiadaczy 3-dniowych karnetów) premium badge uczestnika darmowe napoje (wyłącznie bezalkoholowe) pokój w hotelu Courtyard Hotel by Marriott w dniach 28.02 – 01.03 dostęp do strefy VIP z cateringiem dedykowane wejście



IEM Katowice 2020 będzie pierwszym turniejem rangi Masters Championship w cyklu ESL Pro Tour, do którego należą najważniejsze i najbardziej wymagające turnieje CS:GO. Przez cały tydzień trwania zawodów, 16 najlepszych drużyn CS:GO powalczy o pierwszy w historii tytuł Master Champion, punkty w rankingu Intel Grand Slam i nagrody pieniężne, których pula wynosi pół miliona dolarów. Główny etap rozgrywek odbędzie się w legendarnym Spodku, gdzie 6 drużyn, które zakwalifikują się do turnieju, zmierzy się w rozgrywkach play-off. Ich kulminacją będzie Wielki Finał, który odbędzie się 1 marca. Intel Extreme Masters to także jedne z najbardziej zaciętych rozgrywek w grę StarCraft 2, która już od 10 lat obecna jest na IEM. W tym roku pula nagród wyniesie co najmniej 250 000 dolarów, a lwią część zgarnie zwycięzca, otrzymując czek na 150 000 dolarów.

IEM Expo to z kolei jedne z największych targów e-sportowych, które odbędą się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym – w trakcie trzech dni od 28 lutego do 1 marca będziemy mieli możliwość przetestowania i doświadczenia produktów najlepszych marek z branży. Na odwiedzających czekać będzie wiele angażujących wydarzeń, demonstracje technologiczne oraz stanowiska do gier czy tworzenia treści. Wstęp na IEM Expo pozostaje bezpłatny i otwarty dla wszystkich.

Trzecia tura biletów na IEM Katowice 2020 będzie dostępna w sprzedaży na platformie ebilet od 16 stycznia 2020, od godz. 14:00. Więcej informacji o IEM Katowice 2020 można znaleźć na stronie internetowej turnieju oraz na Twitterze i Facebooku.

