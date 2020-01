Resident Evil 3 bez alternatywnych zakończeń i trybu Mercenaries, ale za to z ulepszonym Nemesis

News

Maria Wawrzyniak ,

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że prace nad remakiem Resident Evil 3 dobiegają końca, a dziś mamy dla Was szczegóły dotyczące gry samej w sobie.

W najnowszym numerze brytyjskiego czasopisma Official PlayStation Magazine (OPM) pojawił się wywiad z twórcami gry Resident Evil 3. Autorzy pracujący nad remakiem ujawnili kilka interesujących szczegółów. Peter Fabiano będący producentem tytułu ujawnił (via Game Rant), że nowa wersja survival horroru z 1999 roku nie zaoferuje alternatywnych zakończeń. Capcom potwierdziło również, że gra nie otrzyma trybu Mercenaries, który ostatecznie zdecydowano się zastąpić Resident Evil: Resistance. Zamiast tego deweloperzy postanowili skupić się na znacznym ulepszeniu Nemesis – do jego stworzenia wykorzystano nawet ulepszoną sztuczną inteligencję Tyranta z Resident Evil 2. Zespołowi zależy przede wszystkim na realistycznym odwzorowaniu postaci, dlatego posłużyli się prawdziwym modelem. Bestia, która została odwzorowana w rzeczywistości została następnie zeskanowana za pomocą fotogametrii.

Przypomnijmy, że remake Resident Evil 3 zadebiutuje na rynku 3 kwietnia przyszłego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. W grze będzie dostępny oddzielny moduł wieloosobowy o nazwie Resident Evil: Resistance, który wcześniej nazywano Project Resistance.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis