Pełnometrażowy film animowany NiNoKuni już niedługo na Netflix

Maria Wawrzyniak

Jeżeli należycie do fanów popularnej serii japońskich RPG-ów Ni no Kuni, mamy dla Was dobrą wiadomość – już 16 stycznia w serwisie Netflix pojawi się pełnometrażowy film animowany bazujący właśnie na tej marce. Produkcja, zatytułowana po prostu NiNoKuni, została wyreżyserowana przez Yoshiyukiego Momose, który w przeszłości był między innymi animatorem przy produkcji wielu klasyków od studia Ghibli, w tym chociażby Spirited Away czy Grave of the Fireflies. Film opowie historię dwójki nastolatków, którzy wyruszają do magicznej krainy, by uratować życie przyjaciółki – fabuła produkcji nie jest bezpośrednią adaptacją którejkolwiek gry z serii.

