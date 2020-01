Aktor użyczający głosu CJ-owi w GTA: San Andreas krytykuje Rockstar Games

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeżeli graliście w Grand Theft Auto: San Andreas, to na pewno kojarzycie CJ-a. Wcielił się w niego Christopher Bellard, amerykański raper oraz aktor głosowy, którego ostatnie wpisy na profilu na Instagramie dosadnie i agresywnie dementują wszelkie plotki o tym, że jest jakkolwiek zaangażowany w prace nad najnowszą odsłoną kultowego cyklu gangsterskiego. Co więcej, z jakiegoś powodu Bellard bardzo wulgarnie wypowiedział się na temat współpracy z Rockstar Games, jednak nie podzielił się żadnymi konkretnymi argumentami, które wyjaśniałyby jego podejście do firmy. Jedyne co, to stwierdził, że wielkie korporacje wykorzystują aktorów i nie ma zamiaru dłużej jakkolwiek w tym uczestniczyć.

Na ten moment o najnowszym dziele z cyklu Grand Theft Auto wiemy bardzo niewiele. Jak myślicie, czy doczekamy się oficjalnej zapowiedzi GTA VI w tym roku?

https://www.instagram.com/p/B6tp7NcHSYM/?utm_source=ig_web_copy_link