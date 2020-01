Elden Ring ukaże się już za kilka miesięcy – przekonuje… FromSoftware

News

LM ,

Jeśli podobnie jak ja zastanawiacie się, kiedy na rynek trafi zapowiedziana na ubiegłorocznym E3 gra Elden Ring, to mamy dla Was coś ciekawego. Chociaż uczciwie byłoby powiedzieć, że to studio FromSoftware ma dla nas ważne doniesienia. Japońskie studio postanowiło złożyć fanom noworoczne życzenia, odwołując się jednocześnie do swoich najnowszych gier jak Sekiro: Shadows Die Twice, Metal Wolf Chaos XD oraz właśnie Elden Ring. Co najważniejsze, przy tej ostatniej pojawiła się informacja, że gra trafi na rynek w czerwcu tego roku, czyli już za kilka miesięcy.



Źródło oficjalne, ale sposób tak dalece nietypowy, że trudno uznać go jeszcze za potwierdzone doniesienia, chociaż kartka noworoczna wciąż jest widoczna na stronie ekipy. Tym samym mogą wydarzyć się jedynie dwie rzeczy – albo kartka niebawem zniknie, albo Bandai Namco już za moment uraczy nas kolejnymi nowinkami związanymi z projektem i potwierdzi omawiane rewelacje.



Elden Ring zmierza na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

