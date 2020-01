Bethesda przedstawia nowe miejsce w świecie Fallout 76 i rozpoczyna rok z podwójnymi PD

W bieżącym roku mamy doczekać się wielkiej aktualizacji Wastelanders do gry Fallout 76. Deweloperzy z firmy Bethesda postanowili więc podzielić się kolejnymi szczegółami na ten temat patcha, który ma szansę nieco uratować fatalną reputację produkcji. Dlatego, w najnowszym wpisie z serii Krypta od środka – czyli cyklu cotygodniowych wpisów na oficjalnym blogu Fallout 76 od Bethesdy, gdzie deweloperzy podsumowują dany tydzień i zbierają wszelkie informacje dotyczące swojej produkcji – poznajemy zupełnie nowe miejsce w świecie gry, którym będą podziemia Watogi:

Watoga, miasto przyszłości, jest tętniącą życiem metropolią, przeznaczoną dla ruchu pieszego – ulice są wolne od źle zaparkowanych pojazdów, korków i stłuczek. Miasto zbudowane jest na szczycie kompleksu zautomatyzowanych systemów garażowania, który pozwala mieszkańcom zostawiać samochody do czasu, gdy znów będą potrzebne. Dziesiątki silosów przechowują samochody bezpiecznie i efektywnie.

W całej Watodze mogliście zauważyć wjazdy do garażów. Proces odbioru lub pozostawienia samochodu jest prosty – wystarczy wprowadzić osobisty identyfikator w jednym z wygodnie rozmieszczonych terminali, a system zrobi resztę. Można też poprosić o przegląd czy detailing, a nawet kupić nowe auto bez rozmowy z dealerem! Oczywiście, usługi te nie są już dostępne dla mieszkańców postapokaliptycznych Appalachów, ale miło jest sobie wyobrazić, jak to bywało przed Wielką Wojną. Podziemia Watogi to twój dom z dala od domu! W poczekalni dostępne są przydatne usługi, takie jak szybka jadłodajnia, obszar relaksu, apteka... podczas czekania można nawet się ostrzyc!