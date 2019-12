FTL: Faster Than Light za darmo w Epic Games Store z okazji świątecznej wyprzedaży

News

Maria Wawrzyniak ,

W czwartek w sklepie Epic Games Store rozpoczęła się wielka promocja z okazji świątecznej wyprzedaży, w ramach której firma rozdaje darmowe gry przez dwanaście dni. Mieliśmy już okazję dodać do swojej biblioteki Into the Breach, TowerFall: Ascension, SUPERHOT, Ape Out, Celeste oraz Totally Accurate Battle Simulator. Dzisiaj udostępniono ósmą produkcję, którą jest FTL: Faster Than Light od studia FTL Team. Jest to gra strategiczna osadzona w realiach science fiction, gdzie wcielamy się w najemnika będącego kapitanem statku kosmicznego. Pewnego dnia zostajemy zatrudnieni jako kurier, zaś naszym zadaniem jest dostarczenie cennych informacji do jednej z bas Federacji, tyle że dowiaduje się o tym dowództwo rebeliantów i wysyła za nami całą swoją flotę wojenną.

Zainteresowanym przypominamy, że macie czas jedynie do jutra do godziny 17:00 czasu polskiego – wówczas zostanie udostępniona kolejna gra.

