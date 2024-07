Avatar: Frontiers of Pandora za darmo na PS5 i XSX. Ubisoft udostępnił wersję próbną

Wersja próbna Avatar: Frontiers of Pandora dostępna jest wyłącznie na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gracze mogą cieszyć się wspomnianą produkcją przez 5 godzin, ale zabawa może skończyć się nieco wcześniej. Udostępniony przez Ubisoft trial zakończy się bowiem po dotarciu do Domowego drzewa w misji głównej „Klan Aranahe”.

W zeszłym miesiącu gra Avatar: Frontiers of Pandora zadebiutowała na Steam, ale spotkała się z „mieszanym” odbiorem ze strony użytkowników platformy Valve . Ubisoft najwyraźniej chce zachęcić kolejnych graczy do sięgnięcia po wspomniany tytuł. Francuska firma udostępniła bowiem darmową wersję próbną najnowszej produkcji Massive Entertainment.

Zainteresowani nie powinni zwlekać, ponieważ wersja próbna Avatar: Frontiers of Pandora dostępna jest wyłącznie do 28 lipca 2024 roku. Wszystkie poczynione postępy będzie można oczywiście przenieść do pełnej wersji gry, o ile tylko zdecydujecie się na jej zakup. Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie Ubisoftu .

Na koniec przypomnijmy, że Avatar: Frontiers of Pandora dostępne jest tylko na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Avatar: Frontiers of Pandora. Coś więcej niż klon Far Cry’a.

Wczytywanie ramki mediów.