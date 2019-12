Call of Duty: Modern Warfare z bożonarodzeniową aktualizacją

News

Activision wydało kolejną aktualizację do najnowszej odsłony pierwszoosobowej strzelaniny Call of Duty – Modern Warfare. Wraz z nią tytuł doczekał się kolejnych poprawek, a także został wzbogacony o nową zawartość, także w klimacie trwających właśnie świąt Bożego Narodzenia. Mowa tu o trybie Snowfight, czyli specjalnym wariancie standardowego Gunfight, do którego trafimy uzbrojeni wyłącznie we własne pięści i śnieżki. Zasady pozostają bez zmian, więc chociaż za oknem krajobraz raczej wiosenny, to wciąż wspólnie ze znajomymi możecie ciskać kulami ze śniegu.



Obok tego Infinity Ward zmieniło jedną z kolejek, tak, by ta obejmowała jedynie dwie podobne do siebie mapy – Shoot the Ship, które pojawiło się w miejscu Vacant and Shipment. Tym samym czeka nas zabawa na okrągło na mapkach Shipment and Shoot House. Jednocześnie do gry powrócił dedykowany walce na kluczowe punkty tryb Drop Zone, a wszystko to dodatkowo napędza trwający wciąż do jutra tydzień z podwójnymi punktami doświadczenia.



Call of Duty: Modern Warfare dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

