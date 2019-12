Wojna krwi: Wiedźmińskie opowieści może trafić na konsole Nintendo Switch

News

Maria Wawrzyniak ,

Wydanie gry Wiedźmin 3: Dziki Gon na konsole Nintendo Switch okazało się bardzo owocnym posunięciem – pod koniec października pisaliśmy o raporcie opublikowanym przez organizację Games Sales Data, w którym na szóstej pozycji rankingu najlepiej sprzedających się gier w Europie, Środkowym Wschodzie, Australii oraz Afryce znalazła się właśnie produkcja studia CD Projekt RED. Stąd nie byłoby niczego dziwnego w przeniesieniu innych gier związanych z Geraltem z Rivii na wspomnianą platformę. Ba, na stronie koreańskiej agencji zajmującej się przyznawaniem kategorii wiekowych grom komputerowych pojawiła się produkcja Wojna Krwi: Wiedźmińskie opowieści w wersji na konsolę Nintendo Switch.

Jak na razie jest to wciąż nieoficjalna i nigdzie niepotwierdzona informacja, dlatego przypominamy, aby potraktować ją ostrożnie. Niemniej jednak, byłaby to kolejna dobra decyzja twórców słynnej sagi o Wiedźminie, bowiem Wojna Krwi: Wiedźmińskie opowieści również przyjęła się bardzo ciepło – nawet, jeśli nie ma praktycznie nic wspólnego z trylogią. Przypomnijmy, że gra zadebiutowała 23 października 2018 roku na komputerach osobistych, zaś w grudniu pojawiła się również na konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jest to fabularna kampania Gwinta: Wiedźmińskiej gry karcianej. Mamy więc do czynienia z wydarzeniami rozgrywającymi się przed wiedźmińską trylogią CD Projekt RED. Główną bohaterką produkcji jest Meve, królowa Lyrii i Rivii, która w trakcie przygody staje się jednym ze świadków działań partyzanckich podczas trwającej wojny z Cesarstwem Nilfgaardu.