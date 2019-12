Ruszyła Styczniowa Wyprzedaż w PlayStation Store!

Inne

Do upragnionej przerwy świątecznej pozostało zaledwie kilka dni, a dla wielu z Was z pewnością wiąże się ona także z długo wyczekiwanym urlopem. Jeśli wciąż nie wiecie, jakie tytuły umilą Wam oczekiwanie na zabawę sylwestrową, to być może zainteresuje Was najnowsza, styczniowa wyprzedaż w PlayStation Store. Japoński gigant wystartował z kolejną ofertą skierowaną do posiadaczy konsol PlayStation 4, którzy mają okazję nadrobić wiele hitów, nie wydając na nie fortuny, gdyż obniżki sięgają nawet 70%. Co w promocji?

DEATH STRANDING cyfrowa edycja deluxe: 249 PLN

cyfrowa edycja deluxe: 249 PLN Call of Duty: Modern Warfare : 190 PLN

: 190 PLN Days Gone : 124 PLN

: 124 PLN EA SPORTS FIFA 20 : 145 PLN

: 145 PLN Red Dead Redemption 2 : Ultimate Edition: 145 PLN

: Ultimate Edition: 145 PLN Tekken 7 : 39 PLN

: 39 PLN Resident Evil 2 : 79 PLN

: 79 PLN Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition: 113 PLN

Deluxe Edition: 113 PLN Metro Exodus : 115,60 PLN

: 115,60 PLN Marvel’s Spider-Man : 79 PLN

: 79 PLN God of War : 59 PLN

: 59 PLN The Sims 4: 39 PLN

Pełną ofertę Styczniowej Wyprzedaży w PS Store znajdziecie pod tym adresem.

Promocja zakończy się 7 stycznia. Udanych łowów!

