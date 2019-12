Na Destiny 3 poczekamy nieco dłużej

News

Obie części Destiny cieszą się sporym uznaniem krytyków i popularnością wśród graczy. Mimo to Bungie nie będzie się spieszyć z produkcją trzeciej części.

Od premiery Destiny 2 minęły już dwa lata. Bungie ani myśli zapowiadać jednak kolejną część serii. – Nie mam żadnych dobrych wiadomości o następnych śmiałych ruchach, jakie wykonamy z marką – mówi dyrektor David Dague. – Obecnie w pełni skupiamy się na tworzeniu sezonów, które będą się ukazywać na przestrzeni całego przyszłego roku. Zależy nam, by przyciągały uwagę i rozwijały główną oś fabularną, co podtrzyma zainteresowanie graczy.

Nie oznacza to jednak, że na Destiny 3 w ogóle nie ma co liczyć. Po prostu nie nadszedł jeszcze właściwy czas. – Rozumiem pytanie, jest ono z pewnością interesujące. Wiele fajnych rzeczy będziemy mieli do powiedzenia na ten temat później, ale obawiam się, że na ten moment będzie trzeba poczekać nieco dłużej – dodaje Dague.

Przypomnijmy, że Destiny 2 debiutowało trzy lata po premierze pierwszej części. Wygląda na to, że w przypadku “dwójki” i “trójki” ten dystans będzie dłuższy.

