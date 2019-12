Ashmann Inn idealną przystanią na święta? - nowy zwiastun survival horroru Remothered: Broken Porcelain

News

LM ,

Modus Games opublikowało w sieci najnowszy materiał promocyjny poświęcony zapowiedzianej podczas tegorocznych targów gamescom gry Remothered: Broken Porcelain. Tym razem twórcy postanowili upewnić nas w przekonaniu, że Ashmann Inn, w którym rozgrywa się akcja survival horroru, to najlepsze miejsce na spędzanie przerwy świątecznej. Całość oczywiście okraszono wybranymi scenkami, których możemy spodziewać się w finalnej wersji tytułu.

Remothered: Broken Porcelain to kontynuacja wydanej w 2018 roku gry Remothered: Tormented Fathers opracowana we współpracy studiów Stormind Games oraz Darril Arts. Akcja gry rozgrywa się po wydarzeniach zaprezentowanych w pierwowzorze, gdzie w przeklętym hotelu główna bohaterka Rosemary Reed, poznaje dwie nowe koleżanki, które za wszelką cenę chcą uciec z nawiedzonej rezydencji. Całość skupia się na czekających na rozwiązanie zagadkach, a także wykorzystywaniu licznych sposobów, by unikać niechcianych mieszkańców Ashmann Inn, ze szczególnym wskazaniem na tytułowe Porcelain.



Remothered: Broken Porcelain zadebiutuje w 2020 roku na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

https://www.youtube.com/watch?v=bujM2icXEYg

