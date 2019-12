NetEase usunęło Mesuta Özila z chińskiej wersji PES 2020 za nieprzychylne komentarze pod adresem chińskiego rządu

News

LM ,

Korany są palone, meczety zamykane, szkoły Islamu zakazane, a religijni uczeni zabijani jeden po drugim – takimi słowami skomentował rzekome prześladowania wobec Ujgurskich muzułmanów w Chinach zawodnik Arsenalu Londyn, Mesut Özil. Niemiecki piłkarz tureckiego pochodzenia w ten sposób odniósł się do przecieków związanych z funkcjonowaniem obozów koncentracyjnych, w których przetrzymywani są osoby wyznające Islam w Chinach. Dosyć ostre słowa “uraziły chińskich fanów”, więc wydawca Pro Evolution Soccer 2020 w Państwie Środka, firma NetEase, zdecydowała się usunąć go z wszystkich dostępnych na rynku wydań piłkarskiego symulatora. Jednocześnie wydawca zapewnił, że nie rozumie stanowiska piłkarza, ale też nie zamierza zapomnieć czy przebaczyć słów krytyki.



Warto wspomnieć, że stanowisko Özila spotkało się też z odpowiedzią chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych, które uznało, że padł ofiarą fałszywych doniesień. Oczywiście w tym samym czasie pracodawca piłkarza, klub Arsenal Londyn, zdystansował się od jego stanowisk, podkreślając, że wyraził wyłącznie własną opinię. Co na to Özil? Zapewne mógł spodziewać się takiej reakcji, szczególnie że usuwanie nieprzychylnych rządowi osób z przestrzeni publicznej Chin, to nie żadna nowość.



Mesut Özil zniknie jedynie z chińskich wersji gry, a przynajmniej Konami nie potwierdziło, żeby omówione tu doniesienia miały jakkolwiek wpłynąć na globalne wydania.



eFootball PES 2020 zadebiutowało we wrześniu na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Kup eFootball PES 2020 w sklepie Sefis.pl.