Gracze w Fortnite rezygnują ze zwykłych broni na rzecz pojedynków na miecze świetlne

Maria Wawrzyniak

W listopadzie gracze Fortnite mieli okazję zdobyć specjalną skórkę oryginalnego Szturmowca. Kilka dni temu z kolei odbył się ekskluzywny pokaz, w którego trakcie obejrzeliśmy fragment filmu Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie, którego premiera będzie miała miejsce już za dwa dni. Epic Games postanowiło więc nie zatrzymywać się w tym miejscu i pójść o krok dalej – po seansie gracze mogli bowiem wybrać ulubiony kolor miecza świetlnego (niebieski Rey, fioletowy Mace’a, zielony Luke’a lub czerwony Kylo Rena). Niezależnie od koloru, wszystkie bronie zachowują się dokładnie tak samo. Każdy gracz może zdobyć miecz świetlny po otwarciu ciemnoniebieskiej skrzynki, która pojawia się losowo na mapie na miejscu starej skrzynki podczas zwykłej rozgrywki. Oręż prezentuje się naprawdę nieźle – możemy odbijać pociski wystrzelone w naszym kierunku, a kiedy znajdziemy się wystarczająco blisko, wystarczy kilka zamachów.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1205989197284347904?s=20

Co ciekawe, sporo graczy decyduje się na walkę wyłącznie przy użyciu mieczy świetlnych. Serwis Eurogamer przytoczył kilka takich przykładów, gdzie na filmiku możemy zobaczyć, jak dwóch ostatnich graczy wyrzuca wszystkie bronie oprócz miecza, po czym przystępuje do epickiego pojedynku. Możecie nie lubić Fortnite’a, aczkolwiek trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę nieźle. Poniżej znajdziecie z kolei inny przykład.

https://www.youtube.com/watch?v=_0v6zC8p4GQ

