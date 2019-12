Ekskluzywny fragment filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, który zobaczyli gracze Fortnite

News

Maria Wawrzyniak ,

Przedwczoraj w popularnej sieciowej strzelance battle royale, którą z pewnością wszyscy znacie, odbył się specjalny pokaz krótkiego fragmentu z nadchodzącego filmu Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Gracze Fortnite musieli jednak uzbroić się w cierpliwość, bowiem nie obyło się bez problemów technicznych. Samo wydarzenie zostało zaplanowane na godzinę 20:00 polskiego czasu, aczkolwiek na miejsce można było dotrzeć już pół godziny wcześniej. Tyle że nie każdy miał to szczęście, ponieważ spore zainteresowanie wydarzeniem sprawiło, że serwery nie do końca potrafiły sobie z tym zainteresowaniem poradzić. Ostatecznie seans przesunięto o dziesięć minut, aby upewnić się, że każdy miał szansę się zalogować, zjawić na miejscu i obejrzeć pokaz.

Poniżej oczywiście możecie obejrzeć filmik, który przedstawia całe przedsięwzięcie. Na specjalnie przygotowane w grze lądowisko przyleciał na początku Sokół Millenium, by po chwili wyłoniły się z niego dwie postacie: szturmowiec grany przez Bena Schwartza i reżyser nowej części Gwiezdnych wojen, czyli J.J. Abrams. Po chwili pojawił się również hologram Geoffa Keighleya, twórcę oraz prowadzącego The Game Awards. Cała trójka chwilę pogadała, po czym pokazano wspomniany klip, na którym zobaczyliśmy głównych bohaterów filmu. Udało im się dostać do bazy wroga, gdzie spotkali na swojej drodze wrogich szturmowców. Oczywiście, miało to być wielką niespodzianką, jednak wielu graczy przyznało, że fragment ich rozczarował – kilka sekund z końca pokazano bowiem na listopadowym zwiastunie filmu. Po seansie gracze mogli wybrać swój ulubiony kolor mieczy świetlnych, aczkolwiek całe wydarzenie zostało nagle przerwane atakiem wrogich myśliwców i ostatecznie uczestnicy zostali zmuszeni do ucieczki – gracze zostali sami, by po chwili zorientować się, że dzierżą w ręce obiecany miecz świetlny, a potem rozpoczęła się walka pomiędzy wszystkimi zgromadzonymi. Mimo wszystko, brzmi dość ciekawie.

https://youtu.be/1UclwReAKR8

