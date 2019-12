Ghost of Tsushima z eksploracją świata bez pomocnych znaczników

News

Maria Wawrzyniak ,

Wiemy już, że Ghost of Tsushima będzie przede wszystkim ogromne. A co powiecie na ograniczoną liczbę pomocnych znaczników na ekranie?

Podczas tegorocznych The Game Awards dowiedzieliśmy się, że wyczekiwana gra akcji od studia Sucker Punch pod tytułem Ghost of Tsushima zadebiutuje na rynku latem przyszłego roku. Dzisiaj – a dokładnie kilkanaście godzin wcześniej – informowaliśmy Was o niezwykle ambitnych planach deweloperów, które skupiają się przede wszystkim wokół jednego istotnego faktu: Ghost of Tsushima będzie ogromne. Ba, twórcy twierdzą nawet, że będzie to największa gra, jaką dotychczas udało im się stworzyć. I chociaż z samej prezentacji podczas gali nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele, tak niedługo potem na oficjalnym blogu PlayStation ukazał się wpis, w którym z Andrew Goldfarb, menedżer ds. komunikacji w Sucker Punch z dumą podzielił się kilkoma interesującymi szczegółami na temat Ghost of Tsushima. O nich możecie przeczytać pod tym adresem. Teraz skupimy się na konkretnej nowince, o której dowiedzieliśmy się między innymi dzięki serwisowi US Gamer.

Twórcy zdecydowali się nie wprowadzać znaczników (ewentualnie mocno ograniczyć ich ilość oraz częstotliwość pojawiania się). Co to oznacza? Jeżeli zobaczymy podczas zabawy jakąś lokację w pobliżu, która nas zainteresuje, nic nie będzie stało na przeszkodzie, abyśmy ją zwiedzili, jednakże nie dostaniemy żadnej wskazówki, która przypomniałaby nam, że w ogóle możemy to zrobić. Krótko mówiąc, Ghost of Tsushima nie zamierza prowadzić gracza za rączkę: