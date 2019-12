Arctic Pack – pierwsze DLC do Planet Zoo zadebiutuje w nadchodzącym tygodniu

News

Dobra wiadomość dla fanów wydanej w listopadzie strategii ekonomicznej od Frontier Developments – Planet Zoo. Zima tuż za rogiem, a tymczasem deweloper i wydawca zapowiedział pierwszy pakiet dodatkowej zawartości do tytułu, czyli Arctic Pack. DLC trafi na PC już 17 grudnia, a wraz z nim gracze otrzymają do dyspozycji ponad 200 zimowych budynków i elementów scenerii dla swojego ogrodu zoologicznego, dwa nowe scenariusze oraz cztery nowe gatunki zwierząt: niedźwiedzie polarne, wilki polarne, renifery i owce jukońskie. Całość oczywiście stanowi niesamodzielne rozszerzenie, które wymaga pełnej wersji gry, a producent wycenił je na niespełna 10 dolarów (ok. 39 PLN).



Planet Zoo to strategia ekonomiczna z elementami symulacji, w której wcielamy się w zarządcę ogrodu zoologicznego. Naszym zadaniem jest stworzenie placówki od podstaw, z uwzględnieniem potrzeb zwierząt, klientów, a także potencjalnego zarobku na prowadzenie i dalszy rozwój działalności. Tytuł oferuje kampanię fabularną i dodatkowe scenariusze, które możemy rozgrywać wyłącznie w pojedynkę. Planet Zoo trafiło zarówno w gusta graczy, jak i recenzentów. Gra dostępna jest wyłącznie na PC, ale być może trafi później także na konsole.

