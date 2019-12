The Escapists za darmo w Epic Games Store

News

Maria Wawrzyniak ,

Od dzisiaj możecie pobrać nową produkcję w ramach cotygodniowych darmówek dostępnych w Epic Games Store. Kolejnym darmowym tytułem jest The Escapists – gra będzie dostępna do 19 grudnia. Jeżeli więc dodacie ją do swojej biblioteki do tego czasu, zostanie w niej na zawsze. Co ciekawe, na ten moment w sklepie nie pojawiła się jeszcze informacja dotycząca tego, jaka gra zostanie udostępniona od 19 grudnia.

The Escapists to symulator więźnia, który łączy w sobie elementy wielu gatunków: zręcznościówki, przygodówki oraz gry logicznej. Za stworzenie dzieła odpowiada niezależne studio Mouldy Toof, zaś wydawnictwem zajęła się firma Team 17. W dużym skrócie – wcielamy się w skazańca, który odsiaduje właśnie wyrok w zakładzie karnym. Nasze codzienne życie składa się z najróżniejszych prac, ćwiczeń oraz interakcji z otoczeniem, a także załatwiania podstawowych życiowych potrzeb. Przez cały czas jednak mamy konkretny cel: uciec. Właśnie dlatego musimy uważnie przyglądać się otoczeniu, zbierać różne przydatne przedmioty oraz szukać sprzymierzeńców, aby – kiedy już uznamy, że rzeczywiście jesteśmy gotowi – wcielić swoje plany w życie.

