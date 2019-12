The Wolf Among Us za darmo w Epic Games Store z okazji zapowiedzi kolejnej części

News

Maria Wawrzyniak ,

Wszyscy zainteresowani mogą po prostu odebrać grę za darmo w sklepie Epic Games Store do 19 grudnia do godziny 17:00.

W nocy podczas tegorocznej edycji The Game Awards dowiedzieliśmy się, że The Wolf Among Us 2 powstało z martwych i znajduje się w fazie preprodukcji. Z tej okazji w sklepie Epic Games Store możecie aktualnie pobrać za darmo pierwszą część serii, czyli niezwykle ciepło przyjętą grę przygodową z 2013 roku. Promocja potrwa do 19 grudnia do godziny 17:00 – w ten sam dzień przepadnie również szansa na zgarnięcie The Escapists.

Przypomnijmy, że The Wolf Among Us to, jak wspomnieliśmy, gra przygodowa od studia Telltale Games, która bazuje na licencji lubianej serii komiksowej Fables stworzonej przez Billa Willinghama. Produkcja została podzielona na epizody, a jej akcja rozgrywka się w miejscu, gdzie baśniowe istoty uciekły z magicznej krainy i znalazły się w prawdziwym świecie śmiertelników. My natomiast wcielamy się w znanego Bigby’ego Wolfa, który szybko odkrywa, że pojedyncze morderstwo to jedynie początek tragicznej historii.