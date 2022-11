1899 to plagiat? Autorka komiksów oskarżyła serial Netflixa o kradzież pomysłów

W 2017 roku Mary Cagnin została zaproszona przez ambasadę Brazylii w Szwecji do wzięcia udziału w Targach Książki w Goteborgu, prestiżowych międzynarodowych targach w Europie. Autorka brała udział w panelach i próbowała sprzedać licencje do wydania Black Silence wielu wydawcom i ludziom z branży. Dostarczyła nie tylko fizyczne wydanie komiksu, ale również udostępniła przetłumaczoną na język angielski wersję, która dostępna jest za darmo pod tym adresem.

Autorka ma świadomość, że jej komiks jest krótki i twórcy 1899 musieli wiele elementów sami stworzyć, ale przyznała, że esencja jej pracy została zawarta w serialu Netflixa, z którym nie miała nic wspólnego. Cagnin teraz prosi chętne osoby, aby pomogły jej w zebraniu wszelkich podobieństw i nagłośnieniu sprawy w mediach.

Dużo płakałam. Moim marzeniem zawsze było uznanie za moją pracę w kraju i za granicą. A patrzenie, jak coś takiego się dzieje, naprawdę łamie mi serce. Wiemy, że w Brazylii mamy niewiele okazji do pokazania naszej pracy i zdobycia za nią uznania.

Proszę każdego, kto oglądał serial i czytał mój komiks i może pomóc w zebraniu podobieństw, bardzo by mi to pomogło. Później będę prosiła, żeby ta sprawa trafiła do mediów.