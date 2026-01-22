15 lat temu Marvel obiecał film, który nadal nie powstał. Podobno nadal jest w produkcji, pomimo plotek o skasowaniu

Wiele jednak wskazuje, że ten tytuł nigdy nie ujrzy światła dziennego i stanie się kolejną ciekawostką z MCU, która została porzucona przez studio.

Choć od startu MCU minęło już osiemnaście lat, jeden z najdłużej zapowiadanych projektów wciąż nie powstał. Mowa o filmie Armor Wars, który miał zostać poświęcony postaci War Machine, w którego wciela się Don Cheadle. Pomysł na pełnometrażową historię Jamesa Rhodesa pojawił się na bardzo wczesnym etapie, po premierze Iron Mana 2, lecz do dziś nie doczekał się realizacji. Armor Wars – dawno obiecany film Marvela wciąż nie został zrealizowany Po debiucie Cheadle’a jako Rhodese’a postać szybko stała się stałym elementem MCU. War Machine przestał być jedynie prawą ręką Tony’ego Starka i zyskał własną tożsamość oraz autonomię w uniwersum Marvela. Aktor pojawiał się w kolejnych odsłonach serii, od Iron Man 3, przez Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, aż po wszystkie filmy z cyklu Avengers. Mimo to Marvel nigdy nie doprowadził do powstania jego solowego widowiska.

Już na początku drugiej dekady XXI wieku, gdy Marvel Studios budowało fundamenty pierwszej fazy i przygotowywało się do Avengers, w planach znajdował się film skupiony na War Machine. W tamtym czasie uniwersum było znacznie mniejsze, a konkurencja między bohaterami o miejsce w harmonogramie praktycznie nie istniała. Don Cheadle w jednym z wywiadów zapewniał wówczas, że projekt faktycznie ruszył z miejsca: Oni to teraz rozwijają i nad tym pracują. Wydaje mi się, że zatrudnili już scenarzystę, więc zobaczymy, jak to się potoczy. To mogłaby być świetna zabawa. Kilka lat później do sprawy wrócił Joe Robert Cole, współautor Czarnej Pantery, który ujawnił, że otrzymał zlecenie na scenariusz, ale ostatecznie film skasowano po ustaleniu kierunku rozwoju Iron Mana 3: Na tym spotkaniu powiedzieli też, że myślą o filmie War Machine. Zaproponowałem swój pomysł i dostałem tę pracę, ale później zdecydowali, że biorąc pod uwagę to, czym ma być Iron Man 3, nie będą już robić War Machine.

GramTV przedstawia:

Po niemal dekadzie ciszy projekt niespodziewanie wrócił podczas prezentacji Disneya w 2020 roku. Szef studia Kevin Feige zapowiedział wtedy Armor Wars jako serial dla Disney+, z Cheadle’em w roli głównej. Historia miała skupić się na konsekwencjach przejęcia technologii Starka przez niepowołane osoby i początkowo była planowana jako sześcioodcinkowa produkcja. Plany jednak ponownie uległy zmianie. Po paru latach serial zamieniono w pełnometrażowy film Armor Wars, argumentując, że właśnie taka forma pozwoli najlepiej opowiedzieć tę historię. Mimo tego, od zapowiedzi minęły kolejne lata, a produkcja wciąż nie ruszyła. Sytuację skomplikowały również mieszane reakcje na Tajną Inwazję, w której Rhodes odgrywał ważną rolę. Według branżowych doniesień projekt miał zostać zmieniony i przesunięty na okres po wydarzeniach z Avengers: Secret Wars, co oznacza premierę najwcześniej pod koniec dekady. Nie brakuje nawet obaw, że Armor Wars zostało po cichu skasowane. W lutym ubiegłego roku pojawiły się informacje, że produkcja jednak nie powstanie, a co więcej, obecnie nie znajduje się na liście premier Disneya na 2027 rok i późniejszych lat. Po piętnastu latach zapowiedzi i zmian koncepcji solowa historia War Machine wciąż pozostaje jedną z największych niewiadomych MCU. Marvel nie ujawnił jeszcze pełnego planu kolejnej sagi, dlatego możliwe, że studio wstrzymuje się z decyzją do czasu, aż widzowie zobaczą Avengers: Doomsday i Secret Wars.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.