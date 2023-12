12 gier za darmo na Nintendo Switch. Świąteczna promocja od No Gravity Games

No Gravity Games podkreśla, że trzeba odebrać wszystkie tytuły, aby ostatecznie w naszym katalogu znalazły się wszystkie gry objęte promocją – jeśli przegapimy produkcję z jednego dnia, wówczas nie będziemy mogli odebrać kolejnych (w takiej sytuacji niezbędne jest wykupienie konkretnego tytuły, aczkolwiek wszystkie będą dostępne ze sporymi rabatami).

Jeśli zaś chodzi o amerykańskie konta, istnieje opcja zmiany regionu w eShopie. Deweloperzy zaznaczają:

Niestety, nie jesteśmy w stanie pomóc w tej sprawie, ponieważ nie jest to szczególny problem z naszym wydarzeniem, a raczej z tym, jak działa cała infrastruktura platformy pod względem produktów itp. Sprawa wygląda tak, że skoro masz przypisany kod EU do gry, to nawet jeśli zmienisz region, to nie zadziała (bo nie masz wersji US gry, tylko EU, a system nie chce, żebyś omyłkowo kupił kolejną kopię, jeśli masz już jedną przypisaną do konta, bez względu na region), a skoro już ją miałeś - nie jesteś w stanie kupić jej ponownie.

Dlatego kolejne gry w ofercie nie są objęte zniżką – system nie rozpoznaje gier z UE w przełączonych regionach jako ważnego produktu dla zniżki dla właściciela, dlatego nie możesz jej uzyskać.

Należy pamiętać, że nie zalecamy zmiany regionu konta w celu odebrania darmowych gier. Jeśli zdecydujesz się to zrobić, robisz to na własne ryzyko i zgadzasz się na wszelkie konsekwencje, jakie może to mieć.