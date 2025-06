1/4 sekundy od rekordu Minecrafta. Speedrunner bardzo niefortunnie stracił ogromną szansę

Streamer znany jako skycrab1 przeżył prawdopodobnie jeden z najbardziej pechowych momentów w historii Minecrafta. Podczas jednego z runów był bliski pobicia rekordu świata – i to nie o ułamki sekund, a prawie całą minutę. Wystarczyło jednak 15 klatek zbyt długiego spojrzenia na Endermana, by wszystko zakończyło się tragicznie.

Minecraft – jak 0,017 sekundy zrujnowało perfekcyjny run

Speedrun rozpoczął się perfekcyjnie. Gracz trafił na idealny układ świata, szybko zbudował portal do Netheru, a już po dłuższej chwili przystąpił do eliminacji Ender Dragona za pomocą wybuchających łóżek – jednej z najskuteczniejszych metod walki, choć zdecydowanie nieoczywistej dla większości osób. Wszystko wskazywało na to, że czas poniżej 7 minut stanie się faktem.