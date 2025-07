Za darmo to uczciwa cena. Oferta na darmowe gry PC w lipcu i na wakacje

Rozpoczął się lipiec, a wraz z nim pojawia się kolejna fala atrakcyjnych okazji dla graczy. Lato to idealny czas, by nadrobić zaległości lub odkryć nowe tytuły, zwłaszcza jeśli można je zdobyć zupełnie za darmo. Epic Games Store, Steam i GOG tradycyjnie zadbają o graczy, oferując kolejne darmowe produkcje, które warto dodać do swojej kolekcji. Nie zabraknie również ciekawych propozycji w usługach Xbox Game Pass, Amazon Prime Gaming czy Humble Choice Bundle, które ponownie przygotowały solidną porcję nowości i sprawdzonych hitów. To świetna okazja, by bez dodatkowych kosztów sięgnąć po coś nowego, niezależnie od preferowanego gatunku. Lipiec przyniesie też kilka interesujących premier gier free-to-play, które mogą zająć Was na długie godziny, nie obciążając przy tym portfela. Sprawdźcie więc, co czeka na graczy w lipcu i nie przegapcie żadnej darmowej okazji.

Darmowe gry i dodatki na PC

OFERTY OGRANICZONE CZASOWO

Sable: od 26 czerwca do 3 lipca (Epic Games Store)

NEXT JUMP: Shmup Tactics: od 27 czerwca do 1 lipca (Steam)

Backpack Hero: od 3 lipca do 10 lipca (Epic Games Store)

Figment: od 3 lipca do 10 lipca (Epic Games Store)

OFERTY STAŁE