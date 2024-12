To nie koniec Yellowstone. Historia rodziny Duttonów będzie kontynuowana

W najbliższych dniach zapoznamy się z finałowym odcinkiem serialu. Ale to nie koniec.

Trwający właśnie finał 5. sezonu popularnego serialu Yellowstone nie będzie definitywnym końcem rodziny Duttonów. Pisaliśmy już o tym wcześniej, ale teraz wiadomość ta została potwierdzona. Jak podaje Deadline, Kelly Reilly i Cole Hauser, odtwórcy ról Beth Dutton i Ripa Wheelera, podpisali kontrakty na występy w nowym spin-offie. To oni poprowadzą zatem dalszą historię.

To nie koniec Yellowstone

Twórca serialu, Taylor Sheridan, pracuje nad projektem, który będzie kontynuował losy bohaterów we współczesnych ramach czasowych. Wcześniej powstały już odnogi serialu, 1883, 1923, ale były one osadzone w przeszłości. Ten drugi serial wróci wkrótce w drugim sezonie. Powstaje także projekt pt. The Madison, powiązany z Yellowstone. Nowa seria ma być pierwszym spin-offem, który w tytule zachowa nazwę Yellowstone, i prawdopodobnie wprowadzi także inne postaci znane z głównego serialu.