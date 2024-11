Alan Wake 2 - dodatki "rozczarowują"? Zależy jak na to spojrzeć...

Dlatego też słowo “rozczarowanie” wpisałem świadomie w cudzysłów, ponieważ w zależności od tego jak spojrzymy na dodatki do Alan Wake 2, jak wyglądały te DLC w przeszłosci oraz z jakim nastawieniem podejdziemy do tematu wskaże nam niejako również dla kogo tak właściwie zostały one stworzone. A na samym końcu i tak wyjdzie, że większość rzeczy, które widzimy na ekranie warto brać ze szczyptą soli na języku, przymrużeniem oka i jeszcze kilkoma innymi sformułowaniami, które mogą sugerować: “koleżanko, kolego – nie musisz brać wszystkiego na serio”.

Czy spodziewaliśmy się czegoś więcej? Zdecydowanie tak...

O ile w przypadku Night Springs, które bardzo luźno łączyło się z Alan Wake 2 pod wieloma względami można przymknąć oko na formułę zabawy, tak mam wrażenie, że po Lake House spodziewaliśmy się zdecydowanie więcej.

Tym bardziej, że Sam Lake przed premierą dodatku wspominał, iż będzie ten dodatek o wiele bardziej skupiony na elementach typowego survival horroru i poniekąd miał rację – ciemne i utrzymane w brutalistycznym stylu korytarze, dziwne malowidła i dość poplątany wątek związany z Federal Bureau of Control pasują tutaj jak ulał. Nawet można byłoby tutaj podciągnąć jakiś motyw powolnego docierania do jądra ciemności placówki FBC w świecie Alana Wake’a… ale to może już nadinterpretacja.

Nie mniej jednak idąc tymi tropami Lake House mimo konieczności powrotu w dane miejsca oraz eksploracji wypada niesamowicie prostolinijnie. Do tego stopnia, że ten mrok i tajemniczość momentami zwyczajnie nie ekscytują tak samo, jak w przypadku odkrywania kolejnych tajemnic FBC. Być może działa na to wszystko fakt, że zasadniczo za mało w tym wszystkim… Jesse Faden? Inne postacie ze świata Control pojawiają się co prawda w Lake House, ale o szefowej Biura Kontroli wiemy stosunkowo niewiele.

I zasadniczo też nie ma co się sugerować tym, co widzieliśmy w przypadku Night Springs, ponieważ biorąc pod uwagę ten dodatek całość można byłoby uznać za coś w rodzaju „What If” od Marvela. Daje on co prawda niesamowicie dużo frajdy mieszając różne gry oraz postacie ze świata Remedy, ale znowu – jeśli ktoś chciał szukać w tym dodatku czegoś więcej, jakichś poszlak, to również może być delikatnie rozczarowany formułą Night Springs. Nadal jednak Mr. Door to jeden z lepszych bohaterów w uniwersum Alana Wake’a i mogę mieć tylko nadzieję, że jego wątek będzie poszerzany w kolejnych grach, bo można mieć wrażenie, że to dopiero początek jego mieszania w tym uniwersum.

Nie mniej jednak zaskoczony nie jestem tym, że w przypadku obu dodatków do Alan Wake 2 spodziewaliśmy się czegoś więcej zwłaszcza, że sama gra na swój sposób była mocno rozbudowana i jak na survival horror dość długa.

Czy mogliśmy dostać więcej? Niekoniecznie…

Może zacznijmy od najważniejszego, bo zazwyczaj ten element najlepiej pozwala określić długość dodatku (choć nie zawsze!), czyli cena. Rozszerzenie do wersji Deluxe gry Alan Wake 2 to jakieś 86 zł (na PlayStation Store), w ramach których oprócz dodatków wizualnych dla bohaterów dostajemy również dwa dodatki. Załóżmy więc, że każdy z nich kosztuje około 43 zł – to niewiele, prawda? I właśnie tutaj można było się już spodziewać, że dodatki do Alan Wake 2 nie będą oferowały za dużo. Co prawda zdarzają się wyjątki od reguły, ale załóżmy z góry, że to będą niewielkie dodatki fabularne nie dłuższe niż dwie lub trzy godziny rozgrywki na jeden.

Z drugiej natomiast strony biorąc pod uwagę możliwości Remedy oraz fantazję Sama Lake’a jako autora scenariuszy do swoich gier… to mogliśmy się spodziewać tego, że te rozszerzenia będą w pewnym stopniu poszerzały uniwersum tych gier, ale nie zawsze będą to czynić w aż tak bezpośredni sposób jak w przypadku The Foundation do Control. Ot wychodzi na to, że w przypadku Alana Wake’a mogą sobie pozwolić na o wiele więcej zabawy i swobodę w kreowaniu różnych historii (tak, mówię również o AWE do Control).

Jednakże tego, czego prawdopodobnie nauczyły Remedy przygody Alana Obudzonego to fakt, że trochę szkody drugiej części gry mógł wyrządzić… samodzielny dodatek American Nightmare, z którego to wiele elementów pojawia się w drugiej części przygód bestsellerowego pisarza. Bo i wątek „Champion of Light” się pojawia, i temat „Herald of Darkness”, czyli Mr. Scratcha również jest zaprezentowany o wiele lepiej niż w przypadku Alan Wake 2 (zdecydowanie w dodatku duet Matthew Poretta i Ilkka Villi mieli więcej do zaoferowania pod tym względem i zrobili to w sposób brawurowy, bo trudno zapomnieć taniec Scratcha do “Happy Song” Poets of the Fall). Nie trudno się więc zrozumieć, że pewne rozczarowanie późniejszą prezentacją alter-ego głównego bohatera w sequelu mogło się pojawić biorąc pod uwagę potężną redukcję udziału jegomościa w kolejnej grze – co prawda nadal był on jednym z najważniejszych jej elementów, ale można było z niego prawdopodobnie wyciągnąć o wiele więcej, jakkolwiek to nie zabrzmi, dobra.