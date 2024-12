Jak raz zagrasz w Warhammer 40K Darktide, to uzależnisz się od tej gry na długo!

Później jednak drugie podejście i tutaj już zdecydowanie lepiej, ponieważ wiele łatek poprawiło wydajność gry, a zmiany w systemie postępów sprawiły, że grało się nieco przyjemniej. Dziś, po kolejnej dawce ulepszeń (w tym genialnym Unlocked and Loaded) wracam tym razem z raportem jak Darktide sprawuje się na PlayStation 5 biorąc pod uwagę fakt, że tak naprawdę jest to jedna z gier, które zostały ulepszone na PlayStation 5 Pro.

Muszę przyznać, że tym razem z czystym sumieniem mogę powiedzieć – tak, warto do Darktide przysiąść na dłużej, bo jest to gra, która zdecydowanie potrafi przyciągnąć do siebie na długie godziny bez tych czkawek i problemów wieku dziecięcego.

Jak gra się w Darktide po dwóch latach od premiery?

Jak wspomniałem we wstępie gra się zaskakująco dobrze. Prawda jest jednak taka, że aby do tego stanu dotrzeć gra potrzebowała mniej więcej dwóch lat i jakieś ponad osiemdziesiąt patchy i hotfixów. W tym wszystkim było łącznie dziesięć aktualizacji zawartości z Grim Protocols, które miało miejsce stosunkowo niedawno wraz z oficjalną premierą Darktide na PlayStation 5.

I również tak jak wspomniałem zdecydowanie po tym czasie czuć, że ekipa Fatshark pewne podpowiedzi społeczności co do tego, jak ten tytuł powinien wyglądać wdzięła sobie mocno do serca. Czuć było to bowiem już wtedy, gdy podczas Gamescomu prezentowano aktualizację Unlocked and Loaded, ale sam fakt tego, iż Szwedzi nadal wspierają już wiekowego Vermintide’a sprawia, że czuć w tym wszystkim chęć wyrzeźbienia jak najlepszej gry dla fanów Warhammera jako takiego oraz zabawy w klasycznym, kooperacyjnym stylu pełnym chaosu i rozkładania przeciwników na czynniki przeróżne.

Jak już przy tym rozkładaniu na czynniki jesteśmy to warto wymienić co przez te dwa lata wyszło dobrze, a co nadal wymagałoby pewniej poprawy.

Na pierwszym miejscu zdecydowanie jeśli chodzi o różnorodność zawartości jest tego całkiem sporo biorąc pod uwagę to, że większość dużych zrzutów zawartości zawierała również dodatkowe misje do wykonania lub nieco modyfikowała endgame dając nowe tryby (o Havoc pogadamy sobie później). W połączeniu z nieco lepiej rozwiązaną kwestią poziomów trudności oraz faktem, że gra sama w sobie działa o wiele lepiej bez czkawki spowodowanej m.in. problemami z kartami graficznymi od AMD sprawia, że nawet wykorzystując sztuczki typu DLSS czy FSR da się grać bardzo komfortowo na słabszych konfiguracjach.

Jednakże tutaj pod tym względem na ten moment wersja na PlayStation 5 potrafi działać jeszcze sprawniej, bowiem nawet w trybie wydajności na zwykłym PS5 te spadki klatek na sekundę są bardzo sporadyczne, gdy w jednym momencie pojawi się przepotężna liczba efektów na ekranie (np. wybuch granatu, wybuch beczki, za dużo potworów, ogień z miotacza i nagle jeszcze Nargle się pojawi). Z drugiej strony jest tryb jakościowy oferujący 30FPS oraz wyższą rozdzielczość tekstur, ale tutaj można byłoby się zastanawiać czy w tak dynamicznym FPSie powinniśmy iść na takie efekty kosztem płynności? No niezbyt, choć tutaj trzeba przyznać, że mimo wszystko na maksymalnych ustawieniach graficznych (czy to na PC, czy to na konsoli) Darktide wygląda niesamowicie dobrze i klimatycznie.

Z trzeciej natomiast wyłania się PlayStation 5 Pro oferujące tak właściwie tryb 60FPS w trybie jakościowym w 4K. O tym czy warto zaopatrzyć się w mocniejszą konsolę Sony jeszcze będziemy dyskutować, ale trzeba przyznać, że efekt robi bardzo duże wrażenie. Głównie dlatego, że wszystkie te połączenia związane z ray-tracingiem oraz wyższą jakością tekstur prezentują się wybornie, a ta płynność przy dużych starciach również jest zachowana z bardzo sporadycznymi spadkami FPSów poniżej tej ustalonej liczby 60 klatek na sekundę. Koniec końców raczej wszyscy gracze powinni być jednakowo zadowoleni w przypadku wersji na PS5.

A, no i to co również jest bardzo ważne – wsparcie dla dodatkowych gadżetów DualSense takich jak Haptic Feedback czy Adaptive Triggers działa. Może nie jest tak spektakularne jak w innych grach na PlayStation 5, ale co można sobie pomachać młotem i poczuć ten efekt uderzenia to… jednak robi małe wrażenie.

To co jednak nadal idzie dość średnio w przypadku Darktide to właściwie dość mała pula elementów kosmetycznych do zdobycia z tych darmowych podobnie jak tych, które są powiązane z bronią. Co prawda zmiany związane z osiągnięciami dają możliwość zgarniania czegoś nowego za ich ukończenie, ale różnorodności jest w tym dość mało. Podobnie jak w przypadku sklepiku, który tak naprawdę pewnymi ładnymi elementami za walutę premium również nie grzeszy. W przypadku broni oraz mistrzostw z nimi związanych to zdecydowanie jest więcej możliwości do kombinowania, ale znowu – system związany ze zdobywaniem jej za misje to mała loteria, która wyklucza konieczność posiadania sklepiku za Ordo. Co innego waluta za misje tygodniowe, gdzie o rzadszy i ciekawszy sprzęt o wiele łatwiej zdobyć. Reszta zależy od zabawy umiejętnościami z mistrzostw oraz błogosławieństwami.